Flug zum Nordpol droht zu scheitern! | Ice Pilots

Im Staffelfinale der Ice Pilots hat das Team mit einer Benzin Knappheit zu kämpfen. Hilft es den Treibstoff zu rationieren? Außerdem steht ein Flug zum Nordpol an, der für jede Menge Unruhe im Team sorgt. Wird deswegen jemand aus dem Ice Pilots Team gefeuert? Hier seht ihr Folge13. der 1. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.