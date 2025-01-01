Flugzeugabsturz im Eis? | Ice Pilots
Der Mechaniker Jimmy wird in den hohen Norden entsandt, um auf einem See eine Landebahn zu konstruieren. AJ soll auf dieser anschließend eine DC-3 und die viel größere C-46 landen. Joe bezweifelt, dass die Fertigstellung in so kurzer Zeit überhaupt möglich ist und meint: “Selbst wenn sie nachts durcharbeiten, das wird höchstens eine Hundeschlitten Spur". Joe ist der anspruchsvollste Flugkapitän der Gesellschaft. Wer sich bei ihm einen Fehler erlaubt, hat schlechte Karten. Er ist bekannt dafür, neue Co-Piloten gerne in die Mangel zu nehmen. Nachdem der erste gemeinsame Flug ein totaler Reinfall war, bekommt er eine zweite Chance und darf sogar den Start übernehmen. Kann er sich beweisen?
