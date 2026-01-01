Focus TV zeigt die Wirklichkeit - 25 Jahre Focus TV
6 Min.Ab 12
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Focus TV zeigt die Wirklichkeit - 25 Jahre Focus TV
Der 4. März 1996, 21 Uhr - Focus TV geht das erste Mal auf ProSieben auf Sendung. Es ist der Tag, an dem das Nachrichtenmagazin FOCUS einen eigenen Ableger im Fernsehen bekommt. Seitdem sind 25 Jahre journalistisches und mitreißendes Bewegtbild entstanden, für das Redakteur:innen rund um die Welt gereist sind und nach dem spannendsten Geschichten gesucht haben. Bis heute hält die Focus TV Reportage diese Tradition aufrecht und zeigt wöchentlich, was die Menschen bewegt. Aus ProSieben wurden Sat.1, YouTube oder Snapchat - aus Focus TV viele weitere Formate. Das Credo blieb aber immer gleich: Fakten, Fakten, Fakten und an die User:innen denken! Danke an Euch als treue Zuschauer:innen, ohne die eine solch lange Reise nicht möglich wäre!
Genre:reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71