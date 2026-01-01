Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2025
Während in der Schweiz ein ganzes Dorf verschüttet wird, überlebt ein Extremfrühchen mit nur 265 Gramm Geburtsgewicht und kein Wiesn-Besucher kommt ohne "Wackelkontakt" aus dem Zelt. Das Unglück des Jahres, das Wunder des Jahres oder der Hit des Jahres: "Galileo Big Pictures 2025" lässt die großen und kleinen Geschichten der letzten zwölf Monate mit emotionalen und außergewöhnlichen Bildern noch einmal Revue passieren.
