Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamera gegen Gaos

Gamera gegen Gaos

83 Min.Ab 18
Utopja83 Min.Ab 18
Utopja
Gamera gegen Gaos

Gamera gegen Gaos

Gaos, ein riesiges, fledermausähnliches Flugmonster, erwacht nach einem Erdbeben in einer Höhle zum Leben. Aus ihrem Maul kann diese Riesenfledermaus einen tödlichen Strahl verschießen und macht rege Gebrauch davon. Gamera, die fliegende Riesenschildkröte, stellt sich Gaos in den Weg und ein blutiger, todbringender Kampf zweier Urweltmonster erbrennt…

Genre:
Familie, Fantasie, Science Fiction
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH