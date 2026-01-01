Gamera gegen Gaos
Gamera gegen Gaos
Gaos, ein riesiges, fledermausähnliches Flugmonster, erwacht nach einem Erdbeben in einer Höhle zum Leben. Aus ihrem Maul kann diese Riesenfledermaus einen tödlichen Strahl verschießen und macht rege Gebrauch davon. Gamera, die fliegende Riesenschildkröte, stellt sich Gaos in den Weg und ein blutiger, todbringender Kampf zweier Urweltmonster erbrennt…
Genre:Familie, Fantasie, Science Fiction
