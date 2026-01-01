Gamera gegen Guiron
Die beiden Freunde Akio und Tom beobachten, wie ein Raumschiff in einem nahen Wald landet. Mit Akios Schwester Tomoko machen sie sich auf den Weg zur Landezone. Tatsächlich finden sie das UFO – und die Jungs steigen voller Neugier ein. Plötzlich startet das Raumschiff und bringt die beiden ferngesteuert zum Planeten Tera, der in unserem Sonnensystem liegt, aber bisher unbekannt blieb, weil er exakt gegenüber der Erde auf der anderen Seite der Sonne ist. Als erstes werden die Kinder Zeuge vom Kampf zweier Monster: ein Weltraum-Gyaos wird von Guiron besiegt, einem Ungeheuer mit einem schwertartigen Kopf. Akio und Tom fliehen – und landen bei Barbella und Florbella, den einzigen Bewohnern des Planeten. Die haben jedoch finstere Pläne und wollen die Gehirne der Freunde fressen. Das kann Gamera aber nicht zulassen…