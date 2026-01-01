Gamera gegen Jiggar
80 Min.Ab 18
Gamera gegen Jiggar
Bei einer Ausgrabung auf einer Insel wird eine uralte Statue gefunden und mit nach Osaka genommen. Durch das Entfernen des Relikts wird das Monster Jiggar befreit, das sich alsbald auf den Weg nach Japan macht. Gamera, die menschenfreundliche Riesenschildkröte, versucht es zu verhindern, doch dies misslingt natürlich. Als Jiggar Osaka angreift stellt sich ihm Gamera erneut in den Weg, wird dabei aber schwer verwundet und droht zu sterben, weil ein Ei von Jiggar beim Kampf in die Schildkröte eingedrungen ist und nun ein Jiggar-Baby von innen heranwächst. Mit Hilfe eines Mini-U-Boots dringen die beiden Jungen Hiroshi und Tommy in den Körper des guten Ungeheuers ein und versuchen Gamera wiederzubeleben…
Genre:Action, Abenteuer, Familie
