Gamera gegen Viras
Ein fremdes Alien-Raumschiff nähert sich der Erde, um sie anzugreifen. Gamera taucht auf und vernichtet das fremde Schiff. Bevor das UFO jedoch zerstört wird, übertragen die Aliens eine Warnung an ihre Welt und identifizieren Gamera als ihren Feind.Als ein zweites UFO auftaucht, gelingt es den Aliens kurzfristig Gamera zu beeinflussen. Doch als sich die Riesenschildkröte den Ausserirdischen entzieht, greift sie das Raumschiff an. Um sich den Angriffen zu erwehren, geben die Fremden ihre menschliche Tarnung auf und verschmelzen zum riesigen Monster Viras. Ein tödlicher Kampf zwischen den Monstern entbrennt …
Genre:Action, Abenteuer, Familie
6
