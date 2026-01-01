Gameras Kampf gegen Frankensteins Monster
Als das böse Alien Zanon auf die Erde kommt um die Menschheit zu versklaven, scheint alle Hoffnung verloren. Selbst die Superhelden der Erde, die Spacewomen sind machtlos. Mit Hilfe eines kleinen Jungen nehmen sie Kontakt zu Gamera auf. Die Beschützerin der Welt und Freund aller Kinder nimmt sodann den Kampf auf und immer mehr alte Bekannte erscheinen um für Zanon gegen Gamera zu kämpfen: Gaos, Zigra, Viras, Jigger, Guiron und selbst Barugon treten an. Kann Gamera Zanon und ihre Erzfeinde besiegen um die Zerstörung der Erde zu verhindern?Mit diesem Gamera-Film von 1980 schließt sich endlich der Kreis. Dies ist der letzte Film der sogenannten Showa-Serie, wieder von Noriaki Yuasa gedreht. Erst 1995 kehrte Gamera eindrucksvoll zurück.
