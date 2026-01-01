Grausame Frauenjagd in Alaska | True Crime Doku
Grausame Frauenjagd in Alaska | True Crime Doku
Robert Hansen führte ein Doppelleben, das niemand hätte erahnen können. In Anchorage, wo er als harmloser Bäcker bekannt war, entfaltete sich eine dunkle Seite, die ihn zum Alptraum von Alaska machte. Während er täglich seine Bäckerei betrieb und von zahlreichen Polizisten frequentiert wurde, verwandelte sich seine vermeintliche Normalität in eine Horrorvorstellung: Hansen wurde zum Serienvergewaltiger und Mörder, der Frauen in den unberührten Weiten Alaskas quälte und sie wie Wildtiere jagte. Erst als das FBI ein detailliertes Verhaltensprofil anfertigte, begann die wahre Dimension seiner grausamen Taten ans Licht zu kommen. Die FBI Files Folge handelt von der Ergreifung des alaskischen Serienmörders Robert Hansen. Löse den Fall gemeinsam mit den besten Strafverfolgern und Forensikern des FBIs.