Harte Männer - harte Fäuste
67 Min.Ab 16
67 Min.Ab 16
Harte Männer - harte Fäuste
Elf Jahre Kettenstrafe – jetzt ist Clay Hollister frei. Mit zwei Komplizen kehrt er zurück, um die versteckte Beute seines Bruders zu finden. Doch die Jagd nach dem Gold wird zum tödlichen Spiel: Der Sheriff ist ihnen dicht auf den Fersen, die Stadt misstraut den Heimkehrern, und selbst unter den Banditen brodelt Verrat. Als die Spur zur Mine führt, gibt es kein Zurück. In den dunklen Stollen eskaliert die Gewalt – Schüsse hallen, Dynamit kracht, und jeder kämpft um sein Leben.
Produktion:US, 1958
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH