Haunted - Das Haus der Geister
England, 1928: Nachdem der Psychologie-Professor David Ash (Aidan Quinn) Nachricht von einem Geisterhaus in der Grafschaft Sussex erhalten hat, beschließt er der Sache auf den Grund zu gehen. Zwar ist David davon überzeugt, dass es für paranormale Phänomene stets logische Erklärungen gibt, doch bereits kurz nach seiner Ankunft auf dem herrschaftlichen Edbrook-Anwesen häufen sich seltsame Vorkommnisse. So begegnet er dem Geist seiner verstorbenen Schwester, und auch die Verführungskünste der mysteriösen Christina Mariell (Kate Beckinsale) dienen nur dazu, über ein dunkles Familiengeheimnis hinwegzutäuschen. - Der Film von Lewis Gilbert basiert auf dem Roman „Besessen“ von James Herbert.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12
