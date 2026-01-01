Heiße Nächte in Moskau
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Heiße Nächte in Moskau
Ausgelassene Backstage-Partys, Drogenrazzien, Massen-Schlägereien - das Moskauer Nachtleben ist unberechenbar. Mittendrin: der Münchener Promoter Chris Helmbrecht. Er ist Moskaus Partykönig. Wer zu Helmbrechts Events kommt, muss flüssig sein. Seine Partys nutzen viele russische und ausländische Geschäftsleute als Kontaktbörse - vom Smalltalk bis zum Millionendeal ist alles drin. WELT-Korrespondent Christoph Wanner hat den Moskauer Partykönig durch das Nachtleben begleitet.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© welt