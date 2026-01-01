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Heiße Nächte in Moskau

Heiße Nächte in Moskau

89 Min.Ab 16
WELT89 Min.Ab 16
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Heiße Nächte in Moskau

Heiße Nächte in Moskau

Ausgelassene Backstage-Partys, Drogenrazzien, Massen-Schlägereien - das Moskauer Nachtleben ist unberechenbar. Mittendrin: der Münchener Promoter Chris Helmbrecht. Er ist Moskaus Partykönig. Wer zu Helmbrechts Events kommt, muss flüssig sein. Seine Partys nutzen viele russische und ausländische Geschäftsleute als Kontaktbörse - vom Smalltalk bis zum Millionendeal ist alles drin. WELT-Korrespondent Christoph Wanner hat den Moskauer Partykönig durch das Nachtleben begleitet.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© welt