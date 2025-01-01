Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hitlers Angriff aus dem All - Das Geheimnis der V2

Mit dem Einschlag der ersten V2 stoßen auch die Geschichten dreier Länder aufeinander. Die Dokumentation erzählt die explosive Geschichte der revolutionären Technologie. Diese sollte letztendlich Menschen zum Mond bringen. In England versucht Reginald Victor Jones als Analyst für MI-6, die Nazi-Rakete mit Hilfe von streng geheimen Berichten zu überlisten. In Deutschland führt der Traum von den Sternen des Wissenschaftlers Wernher von Braun zu Zerstörung.

© PLAION PICTURES GmbH