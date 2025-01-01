House Bunny
94 Min.Ab 6
Das Playboy-Bunny Shelley führt ein sorgloses Leben - bis man sie plötzlich aus der Playboy-Villa wirft. Das Schicksal führt den "Ex-Hasen" ins Haus der Zeta Alpha Zeta-Schwesternschaft. Die sieben etwas weltfremden Mädchen dieser Studenten-Verbindung müssen unbedingt neue Mitglieder anwerben, andernfalls droht ihnen der Rausschmiss aus ihrem Haus. Doch die brisante Mischung eröffnet allen Mädchen ganz neue Perspektiven ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2008
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH