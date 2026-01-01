I Am You – Mörderische Sehnsucht
104 Min.Ab 16
Die fünfzehnjährige Rachel Barber (Kate Bell) ist spurlos auf dem Nachhauseweg von der Tanzschule verschwunden. Als die Polizei die Vermisstenanzeige eher gleichgültig bearbeitet, machen sich die verzweifelten Eltern (Guy Pearce und Miranda Otto) selbst auf die Suche. Rachels ehemaliges Kindermädchen Caroline Reid Robertson (Ruth Bradley) gerät dabei immer mehr in Verdacht…
Genre:Biografie, Krimi, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH