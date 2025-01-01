Ice Pilots: Chuck flippt aus: "Ich kündige!"
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Ice Pilots: Chuck flippt aus: "Ich kündige!"
Buffalo Joe ist außer sich vor Wut: Eine Reihe überflüssiger Verspätungen könnte den Verkauf eines „Canso“-Wasserbombers gefährden. Joe macht die Abteilung für Wartung und Instandhaltung dafür verantwortlich und lässt ordentlich Dampf ab. Während Mikey sich bei einem Jagdtrip mit dem Quad vom stressigen Arbeitsalltag bei Buffalo Airways erholt, fasst Chuck einen folgenschweren Entschluss: Er wird die Airline nach vielen Jahren verlassen. Das Dauerchaos ist einfach zu viel für seine Nerven...
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12