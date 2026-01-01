Ice Pilots: Flug mit Kampfjet | Doku
Nachdem Mickey sein Geburtstagsgeschenk, einen Flug mit dem Kampfjet L49, einlöste, erhielt er kurze Zeit später einen überraschenden Anruf. Der Pegel des Mackenzie River ist plötzlich gefallen und die Fähre, die Yellowknife mit dem Süden verbindet, ist außer Betrieb. Um Yellowknife mit dem Nötigsten zu versorgen, muss Buffalo eine Luftbrücke einrichten. Wird es Mickey und den anderen gelingen, Yellowknife weiterhin zu versorgen?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12