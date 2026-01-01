Im Angesicht der Dunkelheit. Eine spirituelle Begegnung mit Auschwitz
74 Min.Ab 0
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Im Angesicht der Dunkelheit. Eine spirituelle Begegnung mit Auschwitz
Als das alte Ehepaar Philemon und Baucis nach einem langen erfüllten Leben stirbt, stirbt es in tiefer Liebe zueinander. So die Sage, die Anneliese, Ulla, Ruth und Esther, Frauen zwischen 71 und 90 Jahren, gerade gemeinsam mit ihrer Theatergruppe einstudieren. Doch was ist, wenn Liebes- und Lebensentwürfe unterschiedliche Wege genommen haben und am Ende eines langen Lebens nur die Hoffnung nach dieser Liebe bleibt? In einem Rückblick berichten die vier Frauen von einem ganzen Leben. Einem Leben aus verpassten Momenten, Seitensprüngen und einer unaufhörlichen Sehnsucht nach der großen Liebe.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
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