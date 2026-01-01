Im Bett mit Holly
Noel und Audra führen eine ordentliche Ehe – bis ein Satz alles verändert: Als Audra ihrem Mann gesteht, dass sie einmal Sex mit Holly, ihrer Mitbewohnerin am College, hatte, nimmt ihr Leben eine aufregende und unerwartete Wendung. Kurz darauf steht Holly vor der Tür. Hollys Überraschungsbesuch und ihr unbestreitbarer Charme nehmen sowohl Noel als auch Audra gefangen und lösen neue Erkenntnisse über ihre Beziehung aus. Plötzlich ist das Wohnzimmer weniger Sofa‑Zone, mehr Gefühls‑Labor. Zwischen schiefen Witzen, viel zu ehrlichen Gesprächen und verführerischen Blicken stellt sich die Frage: Ist ein bisschen Experiment die Rettung – oder der Stresstest – für die Liebe? Es öffnet sich eine Tür für die drei und sie machen eine Erfahrung, mit der sie nie gerechnet hätten. Noel schwankt zwischen Neugier und Nervosität, Audra zwischen Vergangenheit und Zukunft, und Holly… nun, Holly bringt genau die Art Chaos mit, die Herzen stolpern lässt.