Im Schatten des Galgens
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Im Schatten des Galgens
Der ehemalige Häftling Matt Dow will nach Jahren der Haft ein ruhiges Leben beginnen. Auf seinem Weg trifft er den jungen Davey Bishop, und beide geraten durch ein Missverständnis in den Verdacht, einen Überfall geplant zu haben. Nach einer gefährlichen Konfrontation mit einer Bürgerwehr wird Matt zum Sheriff der Stadt ernannt – ein Zeichen des Vertrauens, das er sich hart erkämpfen muss. Gemeinsam mit Davey als Deputy versucht er, Ordnung zu schaffen. Doch die Bande um Gentry und Morgan bedroht die Stadt, und ein Banküberfall stellt Matts Prinzipien auf die Probe. Zwischen Pflicht und Freundschaft muss er beweisen, dass Recht und Gesetz auch in einer Welt bestehen können, in der Gewalt oft schneller ist als Gerechtigkeit.
Genre:Western
Produktion:US, 1955
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH