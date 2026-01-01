Ist es das Ende für Joe? | Ice Pilots
Ist es das Ende für Joe? | Ice Pilots
In dieser Folge der Ice Pilots: Joe verliert seine Piloten Lizenz. Bedeutet es das Ende für den Piloten? Außerdem steht Buffalo Airways kurz vor der Ehre Kanadas kostbarste Fracht transportieren zu dürfen - den Stanley Cup! Während Joe seinen jungen Piloten vom Rücksitz aus das Leben schwer macht, überlegt sich Mikey einen Ausscheidungskampf um den Co-Piloten-Platz für den Flug mit besonderer Fracht. Den Cup gewinnt man im Wettbewerb - wieso diese Tradition brechen? Hier seht ihr die 9. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag.