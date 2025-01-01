Jason Bourne
119 Min.Ab 16
119 Min.Ab 16
Jason Bourne
Knallharte Action mit Oscar-Gewinner Matt Damon als Jason Bourne: Als Nicky Parsons ins Visier des Geheimdienstes gerät, will der untergetauchte Jason Bourne seiner alten Verbündeten helfen. Der CIA-Chef Robert Dewey setzt daraufhin die Cyber-Spezialistin Heather Lee auf die beiden an. Und nicht nur das: An Bournes und Parsons' Fersen heftet sich auch ein Auftragskiller, der vor nichts zurückzuschrecken scheint.
Genre:Action, Thriller, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH