Kein Projekt ohne Drama.
Kein Projekt ohne Drama.
Spannung, Schweiß und Schmerzen - ein ganz normales Heimwerkerprojekt also. Und ein ungewöhnlicher Film. HORNBACH präsentiert: Kein Projekt ohne Drama. Jetzt nur für kurze Zeit verfügbar.
WERBUNG
Großes Theater, noch größeres Kino: Die epische Hornbach-Werbung „Kein Projekt ohne Drama“ jetzt auf Joyn streamen!
Jedes Heimwerker-Projekt birgt das Potenzial für großes Drama. Hornbach inszeniert die ungeschönte Wahrheit in einem Spot, der die Grenzen zwischen Werbung, Theater und Kinofilm sprengt. Erlebe das ganze Baumarkt-Abenteuer in voller Länge auf Joyn.
Worum geht’s im Spot „Kein Projekt ohne Drama“?
Alles beginnt mit einem winzigen Leck im Bad. Was harmlos scheint, entwickelt sich schnell zu einer Katastrophe: Das Leck wird zum Riss, der Riss zum Rohrbruch, und bald steht das gesamte Badezimmer unter Wasser. Genau das erlebt eine junge Frau in der neuen Herbstkampagne von Hornbach.
Ihre einzige Rettung ist der Gang zum Baumarkt. Doch dieser Weg wird zu einer stürmischen Odyssee, inszeniert im Stil eines epischen Theaterstücks. Begleitet von den dramatischen Klängen eines 30-köpfigen Chors und eines 40 Musikerinnen und Musiker umfassenden Orchesters, stellt sie sich den Tücken dieses DIY-Projekts. Reibungslos läuft hier nichts, aber genau das ist die Botschaft an alle: Aufgeben ist keine Option, auch wenn zwischendurch einiges schiefgeht.
Werbung als Kurzfilm: Die Macher hinter dem Meisterwerk
Hinter dem Werk mit dem Titel "Kein Projekt ohne Drama" steckt erneut die renommierte Agentur HeimatTBWA. Während andere Kreativschmieden aktuell viel mit generativer KI experimentieren, setzt man in dieser Kampagne - passend zum Kunden - auf Handarbeit.
Für die bildgewaltige Inszenierung ist Regisseur Lope Serrano verantwortlich, umgesetzt wurde der neue Hornbach-Spot von der Filmproduktion Tempomedia. Das Besondere am Film: Das Bühnenbild wurde von Hand gebaut - vom detailgetreuen Badezimmer bis zum maroden Wasserrohr. Diese handwerkliche Meisterleistung unterstreicht die Kernbotschaft von Hornbach: Es lebe das Machen!
Warum dieser Hornbach-Spot so genial (und ehrlich) ist
· Episches Storytelling: Eine einfache Reparatur wird zu einer Heldengeschichte (in diesem Fall Heldin), die jede Heimwerkerin und jeden Heimwerker mitfiebern lässt.
· Wie im Kino: Das handgebaute Set und die Wucht eines ganzen Orchesters machen den Spot zu einem audiovisuellen Erlebnis.
· 100 % Realität, 0 % Hochglanz: Der Clip zeigt die wahre, oft chaotische Realität des Heimwerkens. Frust, Verzweiflung und Verletzungen inklusive.
· Eine Hymne auf alle Macherinnen und Macher: Hornbach feiert nicht das perfekte Ergebnis, sondern den unbändigen Willen und die Leidenschaft, eine DIY-Mission durchzuziehen. Angstmomente? Mutlosigkeit? Zweifel am eigenen Können? Die Message der Kampagne: Wer dranbleibt, kann alles überwinden. Schließlich verläuft „kein Projekt ohne Drama“.
Bist du bereit für das Heimwerker-Theater des Jahres? Dann streame jetzt den kompletten Hornbach-Spot „Kein Projekt ohne Drama“ kostenlos auf Joyn.