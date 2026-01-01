Kit & Co.
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Kit & Co.
Vom Abenteuer und sensationellen Goldfunden angelockt, macht sich der Journalist Kit Bellow Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Schiff nach Alaska auf. Kaum angekommen, outet er sich vor der bezaubernden und dazu noch erfolgreichen Goldgräberin Joy als Greenhorn. Mit seinem neuen Freund Shorty, der den erschöpften Kit am Wegesrand aus einer Pfütze zieht, kommt er schließlich wohlbehalten in Dawson City an. Damit sich Kits Wünsche, die Hebung des Schatzes aus dem sagenumwobenen Goldsee und die Eroberung des Herzens der schönen Joy, erfüllen, müssen sich Kit und Shorty manch heimtückischer List erwehren und erleben turbulente Abenteuer.
Genre:Abenteuer, Western
Altersfreigabe:
6
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