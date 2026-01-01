KRASSE NEUHEITEN auf der bauma 2025 - DAS kann dein WERKZEUG demnächst!
19 Min.Ab 12
19 Min.Ab 12
KRASSE NEUHEITEN auf der bauma 2025 - DAS kann dein WERKZEUG demnächst!
KRASSE NEUHEITEN auf der bauma 2025! Ich zeige die abgefahrensten Werkzeuge & Maschinen direkt von der größten Messe der Welt! Unter anderem: ► KI-Kreissäge mit automatischem Verletzungsschutz – wie Sci-Fi auf der Baustelle! ► HILTI Roboter - der Terminator für die Baustelle der Zukunft. ► Neuheiten von Stihl – Motorsägen & Akku-Power der nächsten Generation. ► Instagrid Powerbank mit 400V/3-Phasen Starkstrom für unterwegs! ► Kränzle Hochdruckreiniger: Wieviel Power braucht man wirklich? ► Kärcher Saugroboter für Profis – wenn's ein bisschen mehr sein darf.
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12