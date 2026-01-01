Krieg im Pazifik - Japan gegen die USA
50 Min.Ab 18
50 Min.Ab 18
Krieg im Pazifik - Japan gegen die USA
Beim Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 zerstören japanische Bomber innerhalb von Stunden den Großteil der amerikanischen Pazifikflotte und töten 2.500 US-Soldaten. Der überraschende Militärschlag soll helfen, Japans Vormachtstellung im Ostpazifik zu sichern. Es ist der Beginn des Pazifikkrieges, der erst nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im Sommer 1945 sein Ende findet. Die WELT-Reportage rekonstruiert anhand von meist farbigen Originalaufnahmen seinen Verlauf.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
18