La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht
Die 13-jährige Vic kommt in ein Alter, in dem Jungen im Mittelpunkt stehen und erste Feten gefeiert werden. Ganz zum Leidwesen ihrer Eltern, in deren Privatleben es drunter und drüber geht: Papa François hat eine Affäre, auf Mama Françoise warten neue berufliche Herausforderungen. Während Vic sich in den charmanten Matthieu verliebt, droht ihre Familie zu zerbrechen. Glücklicherweise gibt es da noch die patente Poupette, Vics Urgroßmutter, die immer einen Rat hat ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:FR, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG