Legenden auf Rädern - Original oder Fälschung?

51 Min.
WELT
Wenn aus Chrom und Lack Geschichte wird: Die Dokumentation begleitet Auktionator Marcus Görig in Paris, wo automobile Legenden versteigert werden. Sie zeigt Sammler, Restauratoren und Experten, die hinter jeder Karosserie eine Geschichte suchen - von Rennsiegen bis zu Kriminalfällen. In Garagen, Werkstätten und Hallen offenbart sich, warum alte Autos längst mehr sind als Maschinen: Sie sind rollende Zeitzeugen und begehrte Kulturgüter.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
6