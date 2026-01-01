Leon muss sterben
74 Min.Ab 12
Leon muss sterben
Mittzwanziger Leon ist tödlich erkrankt. Er hat eine Maschine entwickelt, mit deren Hilfe er seinen Verstand in einen Computer übertragen kann und hofft, so zu überleben. Doch seine Technologie könnte die Menschheit ins Verderben stürzen. Deshalb reist die Freiheitskämpferin Aqua aus der Zukunft an, mit dem Auftrag, ihn zu ermorden. Doch Aqua und Leon verlieben sich ineinander und die turbulenten Ereignisse nehmen ihren Lauf.
Genre:Comedy, Romanze, Science Fiction
Produktion:DE, 2017
