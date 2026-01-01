Luxuspool für 1.000€ - Traum oder Reinfall? Mein 1-Jahres Fazit zum INTEX XXL Pool
Intex XTR 975 Aufstellpool - Erfahrungsbericht nach 1 Jahr Nutzung. Gibt es XXL Pool Luxus für rund 1.000 € wirklich? In diesem Video zeige ich dir meinen Pool nach einer kompletten Saison und gebe dir alle wichtigen Tipps zu Aufbau, Pflege, Wasseraufbereitung, Poolheizung mit Poolwärmepumpe sowie sinnvolle Upgrades. 🔧 Welche Probleme sind aufgetreten? 💡 Welche Upgrades lohnen sich wirklich (Filter, Wärmepumpe, LED-Beleuchtung, Skimmer etc.)? ✅ Und wie schlägt sich der Intex XTR 975 nach einem Jahr im Alltag? 👉 Mein ehrliches Fazit + viele Tipps für alle, die sich einen Intex XXL Pool anschaffen wollen!
