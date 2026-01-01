Marco Polo - Teil 1
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Marco Polo - Teil 1
Mitte des 13. Jahrhunderts macht sich der junge Marco Polo auf, gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel nach China zu reisen. Marco beschließt, am Hofe Kublai Khans zu bleiben, und sein Ansehen im kaiserlichen Hofstaat steigt schnell. Doch marco hat auch Neider, die dem Fremden argwöhnisch begegnen. Von Kublai Khan zum engsten Berater und Präfekten ernannt, gerät er erst recht in die Intrigen am Kaiserhof. Kublai Khans Söhne streiten um die Nachfolge ihres Vaters. Marco Polo fasst einen kühnen Plan, der ihn zurück in seine Heimat bringen soll.
Genre:Historisches Drama, Abenteuer
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG