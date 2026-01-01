Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Vetter Winnie

Mein Vetter Winnie

115 Min.Ab 6
Kabel Eins CLASSICS115 Min.Ab 6
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS
Mein Vetter Winnie

Mein Vetter Winnie

Anwalt Winnie Gambini aus New York wird von seinem Vetter Bill, der in einem kleinen Südstaatennest wohnt, zu Hilfe gerufen. Winnie soll Bill und dessen Freund Stan verteidigen. Beide sind durch eine Verwechslung unter Mordverdacht geraten. Doch Winnie hat da ein Problem: Er hat noch nie an einem Prozess teilgenommen. Schließlich bündelt Winnie all sein Talent für abwegige Argumente und erreicht mit Hilfe seiner intelligenten Verlobten Mona Lisa den Freispruch der Angeklagten.

Genre:
Comedy, Drama
Produktion:
US, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH