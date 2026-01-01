Meine Weihnachtsliebe
Meine Weihnachtsliebe
Cynthia (Meredith Hagner) ist hoffnungslos romantisch und so bricht für sie eine Welt zusammen, als ihr Freund kurz vor den Weihnachtsferien mit ihr Schluss macht. Sie kann nicht mehr an die eine wahre Liebe glauben und so überredet sie ihren guten Freund Liam (Bobby Campo), sie auf die Hochzeit ihrer Schwester zu begleiten. Einige Tage vor Weihnachten erhält sie plötzlich Geschenke die auf geheimnisvolle Art vor ihrer Tür abgelegt werden. Doch wer ist der Absender? Cynthia vermutet, dass es einer ihrer Ex-Freunde sein könnte, der sie zurückgewinnen möchte. Jetzt muss sie natürlich erst recht herausfinden, welcher Mann so romantisch ist und sie auf diese liebevolle Weise umwirbt. Die Suche erweist sich jedoch als mühsamer, als sie erwartet hatte und als sie die Hoffnung schon fast verloren hat, muss sie ihre eigene Lektion in Sachen Liebe lernen...