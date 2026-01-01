Metro
113 Min.Ab 16
Mit seinen unorthodoxen Methoden ist Scott Roper die Nummer eins unter den Verhandlungsspezialisten. Mit seinem losen Mundwerk redet er die Geiselnehmer in San Francisco in Grund und Boden. Doch als Ropers Freund und Kollege Sam bei einem Routineeinsatz von dem eiskalten Killer Korda getötet wird, nimmt er mit seinem neuen Partner Kevin die Verfolgung auf. Dabei gerät Roper selbst ins Visier des Psychokillers ...
Genre:Action
Produktion:US, 1996
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH