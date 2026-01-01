Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Metro

Metro

113 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS113 Min.Ab 16
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Metro

Metro

Mit seinen unorthodoxen Methoden ist Scott Roper die Nummer eins unter den Verhandlungsspezialisten. Mit seinem losen Mundwerk redet er die Geiselnehmer in San Francisco in Grund und Boden. Doch als Ropers Freund und Kollege Sam bei einem Routineeinsatz von dem eiskalten Killer Korda getötet wird, nimmt er mit seinem neuen Partner Kevin die Verfolgung auf. Dabei gerät Roper selbst ins Visier des Psychokillers ...

Genre:
Action
Produktion:
US, 1996
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH