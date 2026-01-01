Michael Phelps: Mein Hai-School-Abenteuer
Michael Phelps: Mein Hai-School-Abenteuer
Der US-Amerikaner Michael Fred Phelps II gilt im Schwimmsport als der Größte seiner Zunft. Mit 28 Olympischen Medaillen, davon 23 in Gold, ist er der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Das Wasser ist sein Element - doch wie reagiert der knapp zwei Meter große Hüne, wenn er zu den „Königen der Meere“ ins feuchte Nass steigt? In „Michael Phelps: Mein Hai-School-Abenteuer“ trifft der Ausnahmeathlet auf Experten und Wissenschaftler, die sich bereits seit Jahrzehnten mit der Beziehung zwischen Mensch und Hai auseinandersetzen. Gemeinsam wollen die Hauptprotagonisten dieser Dokumentation mit bekannten Mythen und Missverständnissen aufräumen, denn obwohl jährlich nur etwa fünf Menschen infolge von Haiangriffen sterben, gelten die Tiere gemeinhin als kaltblütige Killer. Den ultimativen Beweis für die eigentliche Harmlosigkeit der Meeresbewohner liefert Phelps selbst - und geht dafür auf Tuchfühlung…