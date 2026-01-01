Mission Possible - Städte der Zukunft (2)
Wie hat die Menschheit den Weg in die CO2-neutrale Welt des Jahres 2075 gefunden? Songdo in Südkorea ist die erste Smart City – vollständig vernetzt und nachhaltig. Ingenieure entwickeln fliegende E-Taxis und Straßen, auf denen Lkw ihre Batterien während der Fahrt selbst aufladen. Und im Meer wächst in „Nemo’s Garden“ Gemüse unter Wasser, während schwimmende Fischfarmen sich selbst mit Energie versorgen. Eine eindrucksvolle Reise durch die Ideen, die unseren Planeten schon heute ganz neu denken.
