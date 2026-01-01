Missionary Man
Missionary Man
Als der schweigsame Einzelgänger Ryder auf seinem Motorrad in die abgelegene Kleinstadt Black River kommt, ist es mehr als nur ein Besuch zur Beerdigung seines alten Freundes J.J. – einem geachteten Mitglied der örtlichen indigenen Gemeinschaft. J.J. starb unter mysteriösen Umständen, kurz nachdem er sich gegen den korrupten Geschäftsmann John Reno gestellt hatte, der mit brutalen Mitteln ein Casino auf Stammesland errichten will. Die Stadt lebt in Angst, die indigene Bevölkerung wird unterdrückt, und Renos Handlanger regieren mit Gewalt. Ryder, bewaffnet mit einer Bibel und seiner Vergangenheit als Kämpfer, beginnt, sich dem System entgegenzustellen. Als er tiefer in die Machenschaften eintaucht, wird klar: J.J. wurde zum Schweigen gebracht – und Ryder ist gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen.