Mörderland – La Isla Mìnima
105 Min.Ab 16
Die abgelegenen Winkel des Sumpflandes von 'Guadalquivir' im Süden Spaniens gehorchen ihren eigenen Regeln. Abgeschnitten von der Zivilisation und vergessen von der Welt herrscht hier die eiserne Hand alter Traditionen. Als im Sommer 1980 zwei Schwestern spurlos verschwinden, beginnen die aus der Hauptstadt entsandten Ermittler Juan Robles (Javier Gutiérrez) und Pedro Suárez (Raúl Arévalo) in der verschworenen und verschwiegenen Gemeinschaft des verwinkelten Marschlandes nach den beiden vermissten Mädchen zu fahnden. Doch je tiefer sie sich in die Sümpfe vorwagen, umso deutlicher wird, dass beide Polizisten einen gefährlichen Serienkiller jagen, der den Landstrich seit Jahren mit Angst überzieht...
Genre:Thriller
Produktion:ES, 2014
Altersfreigabe:
16
