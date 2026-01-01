Mord aus Eifersucht | 999 - Killer on the Line
Mord aus Eifersucht | 999 - Killer on the Line
In dieser True Crime Doku geht es um die Geschichte eines Mannes, der ins Gefängnis kam, weil er den Ehemann seiner Geliebten tötete, bevor er bei der Polizei eine falsche Version der Ereignisse präsentierte, in der Hoffnung, einer Strafverfolgung zu entgehen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
