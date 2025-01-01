Motorausfall: Werden sie abstürzen? | Ice Pilots
Aufgrund eines Motorausfalls mitten über dem Atlantik hat die Besatzung mit einer Notlandung zu kämpfen. Sie verlieren schnell viele Höhenmeter. Werden sie es schaffen die Maschine rechtzeitig Not zu landen oder werden sie abstürzen? Das erfährst du in dieser neuen Folge der Ice Pilots. Hier seht ihr Folge 9. der 1. Staffel Ice Pilots. ICE PILOTS ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.