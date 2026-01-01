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Natural Selection Ski

Natural Selection Ski

44 Min.Ab 12
Red Bull TV44 Min.Ab 12
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Natural Selection Ski

Natural Selection Ski bringt die spannendsten Skifahrer:innen der Welt für einen Tag in Alaska zusammen – auf einem der spektakulärsten Natur-Terrains überhaupt. Highspeed-Drohnen und modernste Filmtechnik fangen jede Line, jede Kurve und jeden Sprung in beeindruckenden Details ein – und machen die Schönheit dieses Events hautnah erlebbar.

Genre:
Freestyle-Skiing, Ski alpin, Snowboarden
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Red Bull Media House