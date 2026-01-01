Natural Selection Ski
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Natural Selection Ski
Natural Selection Ski bringt die spannendsten Skifahrer:innen der Welt für einen Tag in Alaska zusammen – auf einem der spektakulärsten Natur-Terrains überhaupt. Highspeed-Drohnen und modernste Filmtechnik fangen jede Line, jede Kurve und jeden Sprung in beeindruckenden Details ein – und machen die Schönheit dieses Events hautnah erlebbar.
Genre:Freestyle-Skiing, Ski alpin, Snowboarden
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House