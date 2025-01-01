Nichts als Ärger mit dem Typ
95 Min.Ab 12
Nichts als Ärger mit dem Typ
Die versnobte Millionärstochter Lauren und die einfach gestrickte, resolute Sandy gehen beide auf dieselbe Schauspielschule - und können sich nicht ausstehen. Die Erzrivalinnen wissen nicht, dass sie schon lange den gleichen Liebhaber haben. Erst als beide sich in der Leichenhalle treffen, wo sie den Verstorbenen identifizieren sollen, wird ihnen dies klar. Doch dann stellen beide fest, dass die Leiche nicht die ihres gemeinsamen Lovers Michael ist ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH