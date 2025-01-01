Notlandung nach Motorausfall | Ice Pilots
Heute bei Ice Pilots: Notlandung - Motorausfall am Flugzeug. Hier siehst du ganze Folgen der Kult-Serie! In Episode 1: In Yellowknife, der Hauptstadt der unterhalb des Nordpols gelegenen kanadischen Northwest Territories, sorgt eine Fluggesellschaft für Aufsehen: Buffalo Airways, gegründet von Luftfahrtlegende "Buffalo" Joe McBryan, verfügt über eine Flotte von historischen Flugzeugen aus dem zweiten Weltkrieg, mit denen er Frachttransporte in den Norden und auch Personenlinienflüge durchführt. Hier seht ihr Folge 1. der 1. Staffel Ice Pilots. Buffalo Airways ist nicht nur eine Fluggesellschaft, sondern auch eine Ausbildungsstätte für angehende und abenteuerlustige Piloten. Wir lernen Alex kennen, einen neu eingestellten Piloten, der von Chefpilot Arnie gleich bei seinem ersten Trainingsflug auf die Probe gestellt wird und die schwere DC-4 landen soll. Oder Scott, der sich vom Auszubildenden mittlerweile bis zum Co-Piloten hochgearbeitet hat und wegen seiner Größe von zwei Metern nur in die Kanzel der größten Maschine passt. Bei einem Flug mit seinem Kollegen, dem Piloten A.J. sieht sich Scott mit einem massiven Motorenproblem konfrontiert und die beiden müssen die Maschine mit nur einem funktionierenden Motor notlanden...