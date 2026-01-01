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One Piece Film: Red

One Piece Film: Red

111 Min.Ab 12
ProSieben MAXX111 Min.Ab 12
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One Piece Film: Red

Auf der Insel Elegia findet das weltweit erste Konzert der beliebten Sängerin Uta statt. Unzählige Fans haben sich versammelt, um ihr Idol live zu erleben, und auch die Strohhüte sind vor Ort. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Mädchen eine geheime Kraft in ihrer Stimme verbirgt, die sie nutzen will, um das Zeitalter der Piraten endgültig zu beenden ...

Genre:
Anime, Action, Abenteuer
Produktion:
JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN