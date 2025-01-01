Paranormal Activity - Tokyo Night
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Paranormal Activity - Tokyo Night
Die Paranormal-Activity-Reihe macht Halt in Japan: Als Haruka von einer Reise nach Amerika in ihre Heimat zurückkehrt, ist sie auf die Hilfe ihres Bruders Koichi angewiesen. Sie sitzt nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl. Doch damit nicht genug: In ihrem Elternhaus nahe Tokio scheinen plötzlich dunkle Mächte ihr Unwesen zu treiben. Die Geschwister erhalten mithilfe ihrer Überwachungskameras den Beweis, dass sie sich die rätselhaften Geschehnisse nicht nur einbilden.
Genre:Horror
Produktion:JP, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH