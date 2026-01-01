Rhapsodie in Blei
Rhapsodie in Blei
Der Wilde Westen spielt verrückt, als der größte Schnellziehende, elegant gekleidete, silbersporntragende, Gitarrenspielende und singende Cowboy-Matinee-Star Rex O’Herlihan (Tom Berenger) in den Sattel steigt – in dieser schrägen, liebevollen Persiflage auf die B-Western der 1940er-Jahre. Rex kennt alle Regeln des Genres: Der Viehbaron ist böse, die Schafzüchter sind arm, und irgendwo wartet eine Frau, die ihn anhimmelt. Mit blitzschnellem Colt und einem Lächeln, das selbst Kugeln alt aussehen lässt, reitet er in eine Stadt voller Klischees. Dort trifft er auf den skrupellosen Colonel Ticonderoga, der die Eisenbahn als Waffe benutzt, und auf eine schöne Rancherin, die für Herzklopfen sorgt. Doch die Parodie wird zum Abenteuer, als der Colonel einen singenden Revolverhelden schickt – Bob Barber. Zwischen übertriebenen Duellen, Saloon-Gesängen und selbstironischen Kommentaren liefert Berenger eine Hommage an das Genre, die Humor und Action perfekt mischt. Ein Western, der alle Regeln kennt – und sie genüsslich bricht.