Schafft es das Löschflugzeug über den Atlantik? | Ice Pilots
Schafft es das Löschflugzeug über den Atlantik? | Ice Pilots
Heute bei Ice Pilots: Schafft es das Löschflugzeug über den Atlantik? Die beiden Besatzungen der Löschflugzeuge brechen zu ihrer gefährlichen Atlantiküberquerung auf. Mit einem Zwischenstopp auf der Azoren-Insel Santa Maria müssen sie dabei fast 5.000 Kilometer zurücklegen. Die längste Etappe von rund 2.500 Kilometer können sie dabei nur mit den eigens installierten Zusatztanks an Bord und mit einem konstanten Rückenwind bewältigen, der den Treibstoffverbrauch senkt. Hier seht ihr Folge 6. der 1. Staffel Ice Pilots., Die größte Gefahr bei diesen Unternehmen stellen aber die Temperaturen dar. Da die Tragflächen der Löschflugzeuge vom Typ Canadair CL-215 nicht mit Enteisungsvorrichtungen ausgestattet sind, müssen die Piloten Schlechtwetterfronten unbedingt meiden. Bei vereisten Tragflächen reißt die Strömung ab und die Maschinen stürzen ab. Den Besatzungen gelingt es, gefährlichen Wetterfronten auf dem Weg nach Santa Maria auszuweichen und sicher auf der Azoren-Insel zu landen. Doch damit ist nur die erste Etappe der Atlantik-Überquerung bewältigt. Bis zum portugiesischen Festland liegt noch einmal eine rund 1.400 Kilometer lange Strecke über dem offenen Meer vor den Besatzungen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.