Schnitzeljagd eines Mörders | True Crime Doku
Ein Pizzabote verblüfft das FBI, als er mit einer seltsamen Bombe um den Hals eine Bank ausraubt und Minuten später bei der Explosion getötet wird. Die Agenten werden in ein komplexes Netz aus Lügen und Betrug hineingezogen, das von einem mächtigen und unerwarteten Drahtzieher angeführt wird. Wie unschuldig ist der Pizzabote wirklich? "Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.