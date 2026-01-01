Sind DIESE Geschichten aus der Bibel wahr? | 2,5h Mythen Bingewatching
Sind DIESE Geschichten aus der Bibel wahr? | 2,5h Mythen Bingewatching
Laut der Bibel zerstörte Gott die Städte der Sünde Sodom und Gomorrha in einem Hagel aus Schwefel und Feuer, tötete jedes dort lebende Wesen und tilgte eine ganze Zivilisation von der Erde. Viele Forscher bezweifeln die Existenz der beiden Städte. 1996 begann Dr. Steven Collins, Sodom und Gomorrha zu suchen. In der Wüste des Jordanlandes grub der Archäologe die Ruinen von Tall el-Hammam aus, einer Stadt, die vor 4.000 Jahren einer Katastrophe zum Opfer gefallen sein muss. Er ist überzeugt, dort das einstige Sodom entdeckt zu haben. Der Stab des Mose hat einige der erstaunlichsten Wunder geschaffen, über die in der Bibel berichtet wird. Moses benutzte ihn, um Ägypten mit den sieben Plagen zu strafen und das Rote Meer zu teilen. Der Autor Graham Philips sucht bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends nach dem Stab. Er glaubt, dass Moses kein Hebräer, sondern Ägypter war und Tuthmosis hieß. Als Philips Thuthmosis Grab in der antiken Stadt Petra fand, entdeckte er, dass dort im 19. Jahrhundert ein schwarz bemalter Holzstab gefunden wurde. Er folgte dem Stab, der durch zahlreiche Hände ging, bis in ein Museum in Birmingham. Professor Giulio Fanti interessiert sich bereits seit seiner Kindheit für das Turiner Grabtuch. Als Professor für mechanische und thermische Messverfahren wollte er einen genaueren Weg finden, das Tuch zu datieren. Seit der Radiokohlenstoffdatierung von 1988 sind viele der Meinung, dass das Tuch eine Fälschung aus dem Mittelalter ist. Doch Professor Fanti ist wie viele andere inzwischen skeptisch, was die Verlässlichkeit der Datierung angeht. Mit einer Reihe von Tests erhofft er sich, das wahre Alter des Tuchs ein für alle Mal zu enthüllen.